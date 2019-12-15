وقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد بسبب الضباب

أعلنت إدارة ​مطار بغداد الدولي​ عن توقف حركة الملاحة الجوية، لانعدام الرؤية بسبب ​الضباب​ الكثيف.

واكدت الإدارة في بيان لها انه "بالنظر لسوء ​الأحوال الجوية​ وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر".

وأكدت إدارة ​المطار​ أن فتح الأجواء سيتم "حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية"، ودعت "المسافرين إلى تفهم الأمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".