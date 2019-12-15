وقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد بسبب الضباب

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي عن توقف حركة الملاحة الجوية، لانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.
واكدت الإدارة في بيان لها انه "بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر".
وأكدت إدارة المطار أن فتح الأجواء سيتم "حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية"، ودعت "المسافرين إلى تفهم الأمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".
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