شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يصل الغردقة لتفقد الطرق والموانئ.. ولقاء اليوم مع المحافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم وفد برلماني، من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، إلى مدينة الغردقة، في إطار جولة تفقدية لعدد من الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر، وتفقد جميع الطرق الواقعة على الطريق الساحلى للبحر الأحمر، التى قد تتعرض إلى سيول الفترة المقبلة، ومعرفة طرق الوقاية والعلاج من أية آثار سلبية.

ومن المقرر عقد لقاء مساء اليوم مع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ومسئولي النقل بالمحافظة، للاطلاع على المشروعات، وما تم إنجازه في ملف النقل خلال الفترة الماضية.

يضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، عماد محروس، محمد الكوراني، سامح السايح، أعضاء اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.

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وكان النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستتفقد ميناء سفاجا والغردقة، وكذلك كل الخطوط الملاحية الجديدة فى شرم الشيخ، ومناقشة جميع مشاكلها ومشاكل الشركات المستثمرة فيها، وكذلك الخط الملاحى الجديد، الواقع بين الغردقة وشرم الشيخ، والذى يمثل نقلة نوعية فى السياحة المصرية والنقل البحرى المصرى، بتوفير ما يزيد عن 800 كيلو بالسيارة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سترصد أى مخالفات وسترسلها فى تقرير إلى الأمانة العامة للبرلمان، تمهيداً لمناقشته فى جلسة عامة، وستفعل جميع أدواتها الرقابية حال وقوع أى مخالفات، تخص مدى استجابة وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لملاحظات اللجنة.