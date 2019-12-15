شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان النواب مطالبا "التعليم" بمكافحة التنمر: خطر على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمدارس المصرية بمكافحة جميع أنواع التنمر بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، مشدداً على ضرورة تفعيل دور إدارة المدرسة والإخصائيين النفسى والاجتماعى فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب.

وحذر عابد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، من ظاهرة "التنمر" وعدم التصدى لها، وانتشارها على الطلاب وانعكاساتها علي المجتمع، مستعرضاً دراسة بريطانية حديثة تؤكد أن نسبة 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة ما يعني أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار، وفقًا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن جمعية "جائزة ديانا" الخيرية لمكافحة التنمر.

وأشار عابد، إلى أن التنمر على الأطفال يتسبب فى فقدان القدرة على التعبير عن المشاعر، والميل للعزلة والوحدة وقلة التواصل الاجتماعي الناتج عن الخوف من التعرض لأذى ومضايقات جديدة، ويجعل الطفل غير قادر على تحقيق إنجازات أكاديمية وعلمية وعملية مثل غيره، حتى وإن كانوا متميزون وتتوافر الإمكانيات لديهم لتحقيق ذلك.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلي أن التنمر ينتج عنه أيضا عدم القدرة على تكوين علاقات صحيحة وسوية مع الأشخاص في المستقبل، سواءً في العمل أو الصداقة أو الزواج، بالاضافة، للميل للعنف والأذى والألفاظ البذيئة الذي يمارسه على من هم أضعف منه، لتعويض النقص الموجود داخله، والميل للانتحار وإنهاء الحياة البائسة التي أُجبروا على الوجود فيها، فهم يشعرون بأنهم وحدهم ولا يوجد من يشعر بهم وبمعاناتهم.