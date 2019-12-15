شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية كردية مهاجمة حزب أردوغان: «مصيره سلة القمامة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القيادية والبرلمانية الكردية ليلى جوفان، رئيسة منظمة مؤتمر المجتمع الديمقراطى الكردية، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه.

وأضافت فى كلمة لها خلال ندوة نظمتها جمعية حقوقيون من أجل الحرية فى تركيا، نقلتها جريدة الزمان التركية، أن تركيا لن تتمكن من حل أى من أزماتها دون حل الأزمة الكردية، لافتة أن حزب العدالة والتنمية ينهار مثل تساقط الأوراق فى فصل الخريف لم يعد أمامه فرصة أخرى، وسيكون مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه من الأحزاب الأخرى التى لم تقدم حلولًا.

كما هاجمت جوفان، وزير الداخلية التركى بسبب الحملة الأمنية التى تستهدف رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطى، وقالت:"وزير الداخلية سليمان صويلو يفعل الشيء نفسه الذي فعله السابقون له. حزب العدالة والتنمية أيضًا سيكون مصيره سلة القمامة كمن سبقوه من الأحزاب".

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وقالت ليلى جوفان: “نحن هنا سنتحدث عما عشناه فى منطقتنا وما سنعيشه وسنتذكر أصدقائنا الذين حرقوا فى تفجيرات مدينة جزرة فى 14 ديسمبر 2015 هذا اليوم سيظل حيًا فى ذاكرتنا كيوم أسود بالنسبة لتركيا وبالنسبة للإنسانية فقد عشنا يومًا مأسويًا لقد أرادوا منهم أن يستسلموا من خلال حرقهم ولكنهم لم يستسلموا، وقتل عشرات المدنيين فى هجوم شنه الجيش التركى على مدينة جزرة قبل 4 سنوات، بغرض ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى.

تطرقت جوفان كذلك إلى زعيم حزب العمال الكردستانى المعتقل منذ عام 1999 عبد الله أوجلان، وقالت إنه يتعرض لعزلة مأسوية غير مسبوقة فى العالم كله.