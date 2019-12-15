شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بوقف إعلانات مستحضر تايلاندى للتخسيس لعدم ترخيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ قرار عاجل بوقف إعلانات منتج "أبلكيس" كمستحضر للتخسيس، ومصادرة العبوات الموجودة منه فى السوق، محذرة من أن استمرار الإعلان والبيع رغم كشف عدم ترخيص المنتج يمثل استهتار بحياة المواطنين وتحدى للقانون وأجهزة الدولة.

وقالت البرلمانية فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، كانت قد تمكنت من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذى يتم الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.

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وأضافت يوسف، أن "ابليكس" هو منتج لشركة تايلاندى فارم، ويسعى كثيرًا من المواطنين للحصول عليه بسبب أظهاره فى الإعلان مع فنانين على أنه يقوم بإنقاص الوزن، رغم عدم اعتماده من قبل وزارة الصحة.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه تبين من أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، وأن المنتج غير مدرج كعقار بشرى أو مكمل غذائى، وبالاستعلام من المعهد القومى للأغذية، أفاد أن المنتج غير معتمد.