شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف واجهت مصر الإرهاب تشريعيا فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإرهاب الأسود بكل حزم الإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله ومحاصرة الجماعات الإرهابية، خلال السنوات القليلة الماضية، بمفردها ونيابة عن العالم، من خلال استراتيجية واضحة المعالم.

لم تقتصر مواجهة مصر للإرهاب على سيناء فقط، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد أن الدولة المصرية واجهت الإرهاب فى الحدود الغربية أيضا، مضيفًا: "كنا أول من تضرر من الموقف الليبى، ونتحرك لسرعة حل هذه الأزمة".

ولعب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، دورًا هاما فى مواجهة الإرهاب على الجانب التشريعى، من خلال إصدار عدد من التشريعات الهامة التى تستهدف الحفاظ على الأمن العام وحماية مقدرات الوطن، ونرصدها أبرزها على النحو الاتي:

1- تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب.

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2- تعديل قانون الطوارئ.

3- قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

4- قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

5- قانون الاسلحة والذخائر.

6- قانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة أليا أو لاسلكيا.

7- وفى السياق ذاته، أقر القانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.