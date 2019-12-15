شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينظم زيارات للشرقية وبنى سويف لحل مشكلات مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة، وبعد انتهائها من مناقشة مشروع قانون الحكومة لتنمية القطاع، وإرسال تقريره النهائى للجلسة العامة.

وأضاف "مرعى" لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستنظم زيارتها الأولى لمحافظة الشرقية، لتفقد نماذج من المشروعات الناجحة التى مولها جهاز تنمية المشروعات، وكذلك مشكلات أحد المناطق الصناعية هناك، والعثرات التى تواجه مشروعات الشباب.

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وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة ستنظم زيارة أخرى لمحافظة بنى سويف لذات الغرض، بحضور ممثلين عن البنوك، والقيادات الشعبية، وأن اللجنة ستفتح نقاشات موسعة مع الشباب هناك لحل جميع المشكلات التى تواجههم.