شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينظم زيارات للشرقية وبنى سويف لحل مشكلات مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "مرعى" لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستنظم زيارتها الأولى لمحافظة الشرقية، لتفقد نماذج من المشروعات الناجحة التى مولها جهاز تنمية المشروعات، وكذلك مشكلات أحد المناطق الصناعية هناك، والعثرات التى تواجه مشروعات الشباب.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة ستنظم زيارة أخرى لمحافظة بنى سويف لذات الغرض، بحضور ممثلين عن البنوك، والقيادات الشعبية، وأن اللجنة ستفتح نقاشات موسعة مع الشباب هناك لحل جميع المشكلات التى تواجههم.
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