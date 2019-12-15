شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل فى البرلمان بشأن تلوث مياه الشرب بحى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تلوث مياه الشرب فى حى المرج وعدم صالحيتها.

وقال أبو طالب، إنه تلقى عشرات الشكاوى من أهالى حى المرج فى مناطق متفرقة كشارع أمين حمادة وشارع الشيخ منصور ومنطقة الفلاحة وغيرهم، تفيد بتلوث مياه الشرب وعدم جودتها للاستعمال الآدمى وكثرة استغاثات الأهالى ولكن دون مُجيب.

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وأضاف أبو طالب، أن الحق فى الحصول على مياه شرب نظيفة ونقية، حق إنسانى قبل أن يكون حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، فهؤلاء الأهالى ليس لهم مطالب سوى الحصول على أدنى حقوقهم".

وشدد نائب المرج، على أن استمرار هذه الكارثة دون تدخل حكومى عاجل ينذر بخطر شديد لما له من تأثير سلبى على حياة المواطنين اليومية وصحتهم لاسيما أنها تأتى إلى الأهالى محملة بشوائب الصرف الصحى والأتربة، مطالبًا رئيس الوزراء بسرعة التدخل وإصدار توجيهاته إلى السادة المسؤولين لإنقاذ الأهالى مما هم فيه.