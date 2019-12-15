مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء زلزال في جنوب الفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب ا):

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وأثار ذعرا بين السكان الذي خرجوا للشوارع في ظل انهيار بعض المباني.

وقال رئيس مكتب عمليات الحماية من الحرائق صامويل تاديو إن متجرا مؤلفا من ثلاثة طوابق انهار في بلدة بادادا في إقليم دافاو ديل سور، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجرى إنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض المبنى المنهار، في حين يعتقد أنه مازال هناك عدد غير معلوم محاصرا تحت الأنقاض.

وفي بلدة ماتاناو، لقيت فتاة (6 أعوام) حتفها بعد سقوط حائط خرساني عليها في منزلها، بحسب ما قاله فينسيت فيرنانديز، عمدة البلدة.

وقال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا في بلدة ماجسايساي.

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وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني إن مركز الزلزال كان على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة ماتاناو في إقليم دافاو ديل سور، على بعد 987 كيلومترا جنوب مانيلا.

ووقع الزلزال الساعة الثانية وإحدى عشر دقيقة بالتوقيت المحلي (06:11 بتوقيت جرينتش)، وشعر به بصورة قوية سكان معظم منطقة مينداناو بجنوب البلاد وبلدة ماجسايساي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي كان في منزله في مدينة دافاو، إنه لم يصب في الزلزال.

وأضاف" جرى حشد جميع الوكالات المعنية بالحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية وتقديم المساعدة الفورية للمحتاجين "، موضحا" من ناحية أخرى، يطالب مكتب الرئيس أن يلتزم الجميع بالهدوء وتوخي الحذر من إمكانية حدوث هزات ارتدادية".

وقال رئيس معهد رصد النشاط الزلزال ريناتو سولدوم إنه جرى تسجيل ما لايقل عن 87 هزة ارتدادية خلال ساعتين بعد الزلزال، وبلغت قوة أقواها 5.8 درجات على مقياس ريختر.

ويشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، حيث تقع 90 بالمائة من الزلازل في العالم.