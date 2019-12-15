بالصور- محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار في محرم بك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار وانتظام حركة المرور بمنطقة كوبري محرم بك بحي وسط.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد القاضي، مدير إدارة مرور الإسكندرية، والدكتور هلالي عبد الهادي، مساعد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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ووجه المحافظ شركة الصرف الصحي بتمركز سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مشددا على رؤساء الأحياء بالتواجد في الشارع لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وأشار "الشريف" إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي أية شكاوى خاصة بالأمطار.

وتعرضت الإسكندرية، صباح اليوم، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك قبل 4 أيام من بدء نوة "الفيضة الصغرى".