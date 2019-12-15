محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :
قال هشام السفا، العضو المنتدب للبنك التجاري وفا إيجيبت، إن البنك يعتزم المشاركة في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة .
وأشار خلال افتتاح فرع البنك في التجمع الخامس اليوم الأحد إلى أن مبادرات البنك المركزي تساهم في دعم هذين القطاعين مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وتشغيل أيدي عاملة.
وحول مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة أكد السفا على أن المبادرة تساهم في عودة هولاء العملاء إلى نشاطهم مرة أخرى، موضحا أن البنك لا يمتلك محفظة ديون متعثرة بهذه المبادرة نظرا لجودة المحفظة بالبنك.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك التجاري وفا إيجيبت يعلن مشاركته في مبادرة تمويل القطاع الصناعي والعقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.