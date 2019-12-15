تموين الإسكندرية: مهلة تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات تنتهي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار مكاتب تموين المحافظة في تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع حتى انتهاء ساعات العمل، اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه آخر موعد محدد من الوزارة لاستقبال الطلبات.

يأتي ذلك في ضوء إعلان وزارة التموين نهاية نوفمبر الماضي، قرار مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر الجاري، بهدف منح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن بحث التظلمات يأتي وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية لإعادة من تثبت أحقيته للدعم، مؤكدا أنه يتم النظر في جميع التظلمات وأن نسبة كبيرة من البطاقات تم إعادتها للصرف مرة أخرى.

وعن آليات تقديم التظلمات لمن تم استبعادهم وفقا للمحددات التي أقرتها الوزارة، أوضح أن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، على أن يكون موضحا به "الرقم القومي رقم المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية"، ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين .

وبالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية.

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أما بالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ويتطلب تقديم تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية، إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وعن التظلمات الخاصة بمصاريف المدارس المرتفعة يتم تقديم شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.

وعن التظلمات الخاصة بمرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم المواطن بيانا بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وفي تظلمات الجمارك المرتفعة يقدم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة وتظلمات ضرائب عالية يقدم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر.

أما عن تظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.