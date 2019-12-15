"التجاري وفا بنك إيجيبت" يفتتح فرعا جديدا بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

افتتح التجاري وفا بنك إيجيبت، اليوم الأحد، فرعه الـ 64 في "ارابيلا بلازا مول" بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور قيادات ومسؤولي البنك.

وقال هشام السفا العضو المنتدب للبنك، خلال افتتاح الفرع، إن البنك انتهي خلال العام الجاري من إطلاق 10 فروع جديدة من أجل تحقيق الانتشار الجغرافي.

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وأضاف أن البنك يسعى إلى نشر فروعه وخدماته للعملاء الذين يبلغ عددهم 125 ألف عميل، وذلك عبر إطلاق عدد من الفروع الجديدة خلال العام المقبل.

وذكر السفا أن البنك ساهم في توظيف 1400 شخص من العاملين به أغلبهم من المصريين.

وأشار إلى أن البنك يخطط للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يمتلكه من خبرة في هذا المجال.