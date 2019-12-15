الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

تحتفل محافظة الأقصر يوم 21 ديسمبر الجاري بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون في معبد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة تعرف بـ(الانقلاب الشمسي) وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الإله "رع" إله الشمس عند الفراعنة حيث أقيم معبد الكرنك على محور شمسي تمجيدًا له.

ويأتي تعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون ضمن 4 آلاف و500 حدث فلكي عرفته مصر القديمة.

وتقيم محافظة الأقصر بهذه المناسبة احتفالية سياحية وفنية يشارك فيها محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم وعدد من الباحثين في مجال الآثار والفلك والمصريات والعديد من السياح الذين يزورون الأقصر في تلك الفترة وبمشاركة مسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين في المحافظة.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.