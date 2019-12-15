10 سنواتٍ سجنًا في حقّ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

وكالات - قضت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم بسجن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير 10 سنوات فى قضايا فساد مالي.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أوت الماضي بعد يومين من توقيع إتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الإحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة إنتقالية.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
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