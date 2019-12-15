متابعة / ألمانيا: العثور على ذخيرةٍ وعبوات غاز في مبنى سكني شهد إنفجارًا

وكالات- قالت الشرطة إنها عثرت على عبوات غاز وذخيرة حرب قديمة في إحدى الشقق في المبنى السكني الذي شهد إنفجارا اليوم، الجمعة 13 ديسمبر 2019، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

ومستأجر الشقة رجل يبلغ من العمر 78 عاما ومن المرجح أن يكون الشخص الذي قُتل في الإنفجار الذي تعتقد الشرطة أنه نتج عن إنفجار غاز.

وذكرت الشرطة على "تويتر" أن فريقا لتفكيك القنابل يساعد في التحقيقات.