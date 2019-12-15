نائب أردني: استخراج النفط في المملكة مرهون بالضوء الأخضر الأمريكي

قال النائب الأردني، يحيى السعود، إن استخراج النفط في الأردن سيتم بعد أن "تسمح" أمريكا بذلك، وإن العقود ستصل للحكومة لتوقيعها في حال أعطت أمريكا الضوء الأخضر لذلك.
جاء حديث النائب يحيى السعود خلال جلسة نيابية ناقشت سبب قيام الحكومة في عام 2015بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها مع شركة الطاقة "أمونايت إنترناشونال إنكربوريشن"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وعزت وزيرة الطاقة سبب إلغاء الاتفاقية وقتها إلى أن الشركة المعنية لم تلتزم ببنود الاتفاقية، في حين انتقد عدد منالنواب تبرير الحكومة، متسائلين عن سر عدم التأكد من الملاءمة المالية للشركة.
يذكر أن "شركة البترول الوطنية الأردنية" أكدت في وقت سابق أن هناك مؤشرات على وجود النفط في الأردن، إلا أن التنقيب عنه تباطأ منذ العام 1996 بسبب عدم توفر سيولة مالية لتنفيذ مشروعات الشركة، والدخول في شراكات استراتيجية، قد تكون غير مجدية اقتصاديًا.
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