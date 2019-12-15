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نقل 23 عنصرًا من قوى الأمن اللبناني بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات

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أعلنت الداخلية اللبنانية، اليوم الأحد، نقل 23 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات، بينما تلقى عدد آخر من المصابين العلاج ميدانيا. 

 

وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلية"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات

خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم إلى المستشفيات هي 20 عنصرا إضافة إلى جرح 3 ضباط ما عدا إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا"، وفقًا لسبوتنيك.

 

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وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت مساء السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت حاول بعضهم اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

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