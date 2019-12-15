مقتل شرطيين عراقيين خلال اشتباكات مع عناصر "داعش" بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، مقتل اثنين من أفراد الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي

في كركوك.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي

تعرضت لمركبة تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك، واستخدمت الأسلحة الخفيفة؛ ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة أثناء الاشتباكات.