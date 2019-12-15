وسائل إعلام إسرائيلية: أنقرة مستعدة للتفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز إلى أوروبا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنقرة أبدت استعدادها للتفاوض مع تل أبيب بشأن نقل إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الأحد، أن مسؤولا تركيا رفيع المستوى في مجال الطاقة جاء إلىالقدس برسالة أعربت فيها أنقرة عن استعدادها لخوض التفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح المسؤول التركي، حسب الهيئة، أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرسالة تختلف عن مواقف تركية سابقة مفادها أن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التابعة لتركيا.
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