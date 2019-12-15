الاحتلال ينفذ اعتقالات بالقدس والضفة ويطلق النار في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نشطاء وشبانا مقدسيين بعد اقتحام وتفتيش منازلهم في أحياء المدينة واعتقلت 7 فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم النار تجاه سيارة تابعة لبلدية بيت حانون شمال قطاع غزة. وبحسب شهود عيان فإن الجنود أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه السيارة التابعة للبلدية شمال شرق البلدة دون وقوع إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار في أكثر من منطقة حدودية بقطاع غزة.

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