زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب الفلبين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 ديسمبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 6.9 درجة ضرب الفلبين اليوم (الأحد).

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56 كيلومتراً جنوب غربي مدينة دافاو المكتظة بالسكان، وعلى عمق 53 كيلومتراً، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي)، إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وأشار مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «احتمال سقوط ضحايا ووقوع أضرار ضئيلة». المصدر A.F.P

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