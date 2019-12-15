كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء سكان مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت السلطات الإيطالية، حوالى 54 ألف شخصًا من مدينة برينديزي، اليوم الأحد، في الوقت الذي عمل فيه الخبراء على نزع فتيل قنبلة تعود الي زمن الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" اليومية، إن العملية كانت أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا، حيث أجبر أكثر من 60 ٪ من سكان المدينة على إخلاء "منطقة حمراء" في دائرة نصف قطرها 1617 مترًا من مكان العثور على القنبلة.

وأضافت السلطات، أن القنبلة البريطانية التي يعتقد أنها أسقطت على المدينة في عام 1941 يبلغ طولها متر واحد وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت. تم العثور عليه بالصدفة الشهر الماضي خلال أعمال التجديد في مسرح السينما.

تم إغلاق مطار المدينة ومحطة القطار ومستشفيين وسجن، واخلائهم كجزء من العملية التي تتوقع السلطات الانتهاء منها في وقت الغداء.

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