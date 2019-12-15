كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي بريطاني: حزب العمال فشل في توحيد البريطانيين حول البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السياسي ريتشارد بورغون، اليوم الأحد، إن جهود حزب العمال المعارض للجمع بين البريطانيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باءت بالفشل في الانتخابات الوطنية التي أجريت الأسبوع الماضي، عندما مزق قرار ترك الاتحاد الأوروبي الولاءات السياسية التقليدية، وفقا لرويترز.

وصرح بورغون، وهو حليف لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، لقناة سكاي نيوز إنه يجب على الحزب أن يحلل كيف فقد الكثير من الناخبين التقليديين الذين يدعمون حزب العمال في شمال ووسط إنجلترا، لكن يقع جانب كبير من هذا اللوم على البريكست.

وقال أيضًا إنه يود أن ترى ريبيكا لونج بيلي كزعيم لحزب العمل القادم وأنه يفكر في الترشح لمنصب نائب الزعيم.

وفي وقت سابق، اعتذر زعيم حزب العمال جيريمي كوربين،اليوم الأحد، عن الهزيمة الساحقة لهذا الحزب في الانتخابات العامة البريطانية، لكنه دافع عن حملته التي فشلت باعتبارها "بصيص من الامل بدلا من الخوف".

فقد فاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ 365 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم في انتخابات يوم الخميس الساحقة، بينما حصل حزب العمال على 203 مقعد، وهو أسوأ عدد منذ عام 1935.

وكتب كوربين في رسالة نشرت في صحيفة "صنداي ميرور" ذات الميول اليسارية "أنا آسف لأننا لم نتمكن من الفوز وأتحمل مسؤوليتي عن ذلك".

قال كوربين، الذي واجه انتقادات شديدة من داخل حزبه في أعقاب المذبحة الانتخابية، إنه سيتنحى عن زعامة حزب العمال بعد "فترة تفكير". وستبدأ عملية اختيار البديل في أوائل العام المقبل، لكن دعا البعض إلى استقالة كوربين الفورية.

كتب كوربين "ما زلت فخورًا بالحملة التي خضناها.. وفخورا بأن رسالتنا كانت رسالة أمل وليست خوف."

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فشلت سياسات كوربين في تنشيط الناخبين الذين سئموا من أكثر من ثلاث سنوات من الجدل السياسي حول انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في هذه الأثناء، كانت حملة جونسون تدور حول تعهده "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

و علي صعيد اخر، قال الوزير البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، إن الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد إعادة انتخاب حزب المحافظين الحاكم بأغلبية كبيرة، وفقا لرويترز.

وقال جوف على قناة سكاي التلفزيونية إن البرلمان سيكون أمامه فرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب الأوروبي في وقت قصير نسبيا، مشسيرا الي إن الأولوية العليا للحكومة المحلية هي دعم خدمة الصحة العامة.

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقليل الهجرة إذا فاز بالسلطة في الانتخابات، لكنه قال إنه ليس معاديًا للسماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بشكل عام.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز: "ستنخفض الأرقام لأننا سنتمكن من التحكم في النظام بهذه الطريقة.. وما لا أعتقد أنه على صواب هو أن يكون لديك نهج غير منضبط وغير محدود لذلك".

وعد جونسون باتباع نهج قائم على نقاط محددة للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سوف يقلل من الهجرة غير الماهرة، لكن سيكون هناك مجال للعمال ذوي المهارات العالية وغيرهم من العمال القادمين إلى بريطانيا.

وأضاف: "أنا لست معاديًا للهجرة... أنا مؤمن بالسماح للناس بالقدوم إلى هذا البلد، وأعتقد أن لديهم مواهب ويريدون فعل الكثير من الأشياء، وجعل حياتهم في المملكة المتحدة، ويمكنهم المساهمة في رفع بلادنا بشكل رائع ".

