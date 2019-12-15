كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 15/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وزير بريطاني: أولوية الحكومة هي مغادرة الاتحاد الأوروبي

قال الوزير البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، إن الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد إعادة انتخاب حزب المحافظين الحاكم بأغلبية كبيرة، وفقا لرويترز. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || المتظاهرون العراقيون يغلقون طرقا رئيسية

ذكرت مصادر رسمية عراقية، اليوم الأحد، أن عدد من المتظاهرين، أغلقوا عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوبي العراق. أخبار عالمية عاجلة اليوم || التحالف العربي يقصف مواقع تابعة للحوثيين

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية على محافظة صعدة شمالي اليمن و الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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