كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تسجل أكبر انخفاض لعدد المسافرين في المطارات خلال عقد من الزمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد، أن مطار هونج كونج الدولي سجل أكبر انخفاض له في أعداد المسافرين منذ أكثر من عقد في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت هيئة المطارات في هونج كونج في بيان إن المطار تعامل مع أكثر من خمسة ملايين مسافر، بانخفاض 16.2٪ عن العام السابق.

وكان هذا أكبر انخفاض منذ يونيو 2009، عندما انخفض الرقم بنسبة 18.7٪، حسبما أظهرت بيانات على موقع إدارة الطيران المدني.

وأظهرت بيانات إدارة الطيران المدني أن هناك انخفاضات بلغت أكثر من 12٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويذكر أن هونج كونج تعرضت للاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان منذ يونيو. وأوقف المتظاهرون عملياتهم في المطار لعدة أيام في أغسطس.

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ولم تعلق هيئة المطار على الفور.

وخففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية يوم الجمعة واعلنتا اتفاقا بشأن "المرحلة الاولى" ويقلل بعض التعريفات الامريكية مقابل ما قال مسؤولون امريكيون انه سيكون قفزة كبيرة في مشتريات الصينيين من المنتجات الزراعية الامريكية وغيرها من السلع.

وصرح كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين هنا، بأن بكين وافقت على استيراد 200 مليار دولار على الأقل من السلع والخدمات الأمريكية الإضافية خلال العامين المقبلين بالإضافة إلى المبلغ الذي اشترته عام 2017.

وإذا تم إجراء عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة في الصادرات الأمريكية إلى الصين. واشترت الصين 130 مليار دولار من البضائع الأمريكية في عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية، و56 مليار دولار في الخدمات، تظهر بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وقال ترامب على موقع تويتر، إن الولايات المتحدة وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على 160 مليار دولار في الهواتف المحمولة الصينية الصنع وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.