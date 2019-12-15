“التراجعات في مجال حقوق الإنسان” تدفع هيآت وجمعيات حقوقية لتنظيم مسيرة وطنية في الرباط

أعلنت هيآت وجمعيات حقوقية عن تنظيم مسيرة وطنية رمزية، صباح اليوم الأحد، في مدينة الرباط.

وكشفت هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المكونة من المنظمة ( المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جمعية عدالة، والهياة المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب”، (كشفت ) أن المسيرة ستنطلق، اليوم في الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ملتقى شارعي الحسن الثاني، ومحمد الخامس (قرب عمارة السعادة)، وستواصل سيرها عبر شارع محمد الخامس لتنتهي عند محطة القطار المدينة في الساعة الواحدة بعد الزوال.

وتهدف مسيرة اليوم، بحسب بلاغ مشترك للهيآت المذكورة، ضد “التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وتعطيل المقتضيات الدستورية، ذات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام الحركة الحقوقية الوطنية، والمجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة، وتدبير الأزمات”.

كما تأتي، بحسب المصدر ذاته، من أجل “المطالبة بإيقاف كافة المتابعات، والاعتقالات ذات الطابع السياسي، والمطالبة بوضع حد للتضييق المتواصل ضد الحق في التنظيم، والتجمع، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمقتضيات الإعلان العالمي ذي الصلة، إضافة إلى تنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وجميع نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها رافعة ضرورية لإرساء عدم التكرار”.