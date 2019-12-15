التحالف البوليفاري يدين السياسة الأميركية العدوانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر التحالف البوليفاري للأميركيتين، أمس السبت، بيانا في اختتام قمته، أدان فيها السياسات العدوانية والتدخلية الأميركية، خصوصا في الدول اللاتينية.

وجاء بيان التحالف المؤلف من عدّة دول، وهي كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، وانتيغوا وباربودا، والدومينيك، وغرينادا، وسانت كيتس اند نيفين، وسورينام، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأميركية على بعض هذه الدول، والانقلاب المدعوم أميركيا على الرئيس البوليفي، إيفو موراليس.

وقال التحالف في البيان الختامي لقمته السابعة عشرة إن "التحديات التي نواجهها تؤكد من جديد ضرورة رص الصفوف في مواجهة التهديدات والتدخلات والاعتداءات الخارجية".

وكانت هذه المنظمة تأسست في العام 2008 بمبادرة من الرئيسين الفنزويلي والبرازيلي حينذاك هوغو تشافيز ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويدين النص الذي تلاه وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز "السياسة العدوانية والتدخلية لحكومة الولايات المتحدة التي تمثل بالتواطؤ مع الأنظمة الأوليغارشية الوطنية ووسائل الإعلام ذات المصالح الخاصة، الأسباب العميقة لعدم الاستقرار الإقليمي الخطير".

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وتدين دول التحالف في بيانها أيضا الانقلاب على الحكومة الدستورية لموراليس في بوليفيا، وترفض "التهديدات باللجوء إلى القوة التي تطلقها الحكومة الأميركية ضد فنزويلا"، وكذلك "محاولات زعزعة الاستقرار المتكررة ضد حكومة" دانيال أورتيغا في نيكاراغوا.

وتتزامن القمة مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوباتها الاقتصادية ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، التي تسميها واشنطن "ثلاثي الطغيان".

وانسحبت الإكوادور من التحالف العام الماضي، بينما انسحبت بوليفيا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الانقلاب على موراليس.