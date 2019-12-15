شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: أولوية الحكومة تنفيذ «بريكست» في 31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

قال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي إن أولوية حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون هي الانسحاب من التكتل في 31 يناير بعد أن عاد حزب المحافظين للحكم بأغلبية كبيرة حصل عليها في انتخابات مبكرة.

وأضاف جوف في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان ستسنح له الفرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت قصير نسبيا.

وقال إن الأولوية الأساسية للحكومة في الداخل ستكون دعم خدمات قطاع الصحة العامة.