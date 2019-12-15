شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى جراء قصف بالبراميل المتفجرة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

لقي طفل وستة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم اليوم جراء عمليات قصف جوي بواسطة البراميل المتفجرة نفذتها طائرات النظام السوري على بلدة معر شورين بريف معرة النعمان الشرقي.

وجاءت هذه الحادثة ضمن عمليات قصف جوي من قبل طائرات النظام السوري على مناطف متفرقة بريفي إدلب الجنوبي بعد توقف استمر ثلاثة أيام.

ووفقًا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، ترتفع بذلك حصيلة القتلى ضمن مناطق خفض التصعيد منذُ اتفاق الروسي التركي الأخير إلى 834 شخصًا بينهم 223 مدنيًا و 64 طفلًا.