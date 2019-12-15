انت الان تتابع ترامب يعتزم الاعلان عن سحب 4000 جندي من أفغانستان الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعلان عن سحب نحو 4000 جندي أمريكي من أفغانستان مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة ان بي سي الإخبارية اليوم الأحد.
وقال مسؤولون إنه بعد عملية السحب سوف يبلغ عدد الجنود المتبقين في أفغانستان ما بين 8000 و 9000 جندي.
وسوف يأتي هذا الاعلان بعد انضمام المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاد للمفاوضات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بعدما توقفت في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويشار إلى أن أمريكا لديها حاليا ما بين 12 ألف و13 ألف جندي في أفغانستان.
ولم يذكر المسؤولون موعد بدء الانسحاب ولكن ذكروا أنه سيكون تدريجيا على مدار عدد قليل من الأشهر.
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