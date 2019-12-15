انت الان تتابع انتشال خمسين جثة على الأقل من مقبرة جماعية في #المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات المكسيكية السبت أنها انتشلت خمسين جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.
وكان عثر على هذه الحفرة الجماعية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم. وتتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.
وبين الأول من كانون الثاني/يناير و30 تشرين الثاني/نوفمبر، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال خمسين جثة على الأقل من مقبرة جماعية في #المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.