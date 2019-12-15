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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية قطر يؤكد انفتاح بلده للتفاوض مع الإمارات لحل الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن هناك إمكانية لإجراء بلاده مفاوضات مع الإمارات لإنهاء الأزمة الخليجية.
وأضاف آل ثاني يوم السبت في العاصمة القطرية أن قطر أجرت مناقشات مع المملكة العربية السعودية، وإن تخفيف مأزقها السابق مع المملكة مكّنهما من تطوير خط تواصل. وأكد على إمكانية إجراء محادثات مماثلة في المستقبل مع الإمارات على حد قوله.
وتابع آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء: ”حديثنا الآن مع المملكة العربية السعودية ، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا في مرحلة لاحقة“. وقال إن قطر لا تتوقع موعدًا بعد لاتفاق المصالحة مع السعوديين.
ويؤكد محللون إن الدوحة تسعى للحديث عن مفاوضات ثنائية لإحداث تصدع في مواقف الدول المقاطعة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش السبت في تغريدة بتويتر: ”التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات. الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب
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