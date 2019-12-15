الشرعبي: اغتيال الحمادي جريمة سياسية مكتملة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الناشط الصحفي في تعز محمد سعيد الشرعبي ل إن اغتيال العميد الحمادي جريمة سياسية مكتملة الأركانسبقها اغتيال معنوي بالتشويه الممنهج للرجل والتنكر لدوره البطولي في تحرير مدينة وريف تعز، رغم أنه مؤسس النواة الأولى للجيش الوطني (اللواء 35 المدرع)، وأول من رفض الانقلاب وحارب الميليشيا الحوثية بالمحافظة

Advertisements

ونقلت صحيفة "البيان" عن الشرعبي قوله: «لا يمكن اتهام شخص بعينه قبل كشف لجنة اللواء 35 المدرع عن التحقيقات الأولية مع المتهمين باغتيال العميد، باعتبارها جريمة غير مسبوقة في تعز، ومن الأفضل كشف ملابسات الجريمة ومن يقف وراءها».

وعن علاقة مقتل الحمادي بمعسكر «يفرس» الذي أسسه القيادي الإصلاحي حمود المخلافي والذي نشرت وسائل إعلام إخوانية حلقات تلفزيونية مصورة عنه باغتيال الحمادي في تعز، أوضح الشرعبي أن تجييش بعض قيادات حزب الإصلاح ميليشياتها إلى معسكر يفرس بمديرية جبل حبشي بتمويل من جهات إقليمية بعد أيام على جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي، كان رسالة تهديد مبطّن للأحزاب وأبناء المحافظة الذين اتهموا حزب الإصلاح علانية بالوقوف وراء الجريمة، ومحاولة بسط سيطرتهم على مديريات الحجرية