هاشم: مواجهة الخطر الاقتصادي والمالي يتطلب حكومة فاعلة ومنتجة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "ارتفاع منسوب التوتر يوما بعد يوم وبشكل تدريجي وحالات التفلت التي تشهدها الطرقات والساحات قد تقودنا الى الفوضى والخراب"، مضيفا :"لكي نتدارك الأسوء لا بد من الخطوات الانقاذية وأساسها حكومة إنقاذية جامعة ليتحمل الجميع مسسوءليتهم الوطنية في اللحظة المصيرية من تاريخ الوطن".
وراى هاشم أن "مواجهة الخطر الاقتصادي والمالي يتطلب حكومة فاعلة ومنتجة وبأسرع وقت اليوم قبل الغد وبمشاركة المكونات والقوى السياسية والحراك جزء لا يتجزء من مسيرة الإنقاذ ويبقى الأمل الوحيد في اخراج بلدنا من ازماته ان تتغلب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية والحزبية والطائفية وتتضافر الجهود لإعادة بناء الثقة بعد ان اهتزت وانعدمت في بعض الجوانب مسيرة الإنقاذ يجب ان تقاس بالساعات وليس بالأيام والأسابيع".
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