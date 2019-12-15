اتحاد النقابات الزراعية اعلنت تحديد السعر النهائي للحليب

أعلن "اتحاد النقابات الزراعية" في بيان انه "برعاية وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال الدكتور ​حسن اللقيس​ واهتمامه، تم الاتفاق بين معامل ومصانع الألبان والاجبان وتعاونيات انتاج الحليب والنقابات المعنية و​منتجي الحليب​ في ​لبنان​، على تحديد السعر النهائي للحليب وتسليمه للمعمل، كالاتي:

كيلو الحليب في المعمل 1100 ليرة لبنانية.

ليتر الحليب في المعمل 1130 ليرة لبنانية.

وشكر الاتحاد للقيس وقوفه الى جانبهم، وكل من أسهم في معالجة هذا الأمر لما فيه مصلحة المربين وأصحاب المعامل.

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