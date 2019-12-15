فادي سعد: المعطيات التي أدت لتأجيل الاستشارات الاسبوع الماضي لازلت موجودة

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ ان "المعطيات التي أدت الى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الاسبوع الماضي لازلت موجودة اليوم"، مشيرا الى ان "موضوع تسمية رئيس ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة لا زال موضع درس بالنسبة لنا وقرار التكتل بالتكليف يتخذ في الاجتماع ولا ​مناورات​ بالموضوع ".

وفي حديث تلفزيوني ، رأى سعد انه "من الواضح ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ سيتم تكليفه غدا باكثرية ضعيغة"، مشيرا الى ان "​الثنائي الشيعي​ متمسك بالحريري ولكن ضمن شروطه ونحن لسنا بوارد القبول باي حكومة تضم سياسيين".

