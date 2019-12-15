فادي سعد: المعطيات التي أدت لتأجيل الاستشارات الاسبوع الماضي لازلت موجودة

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد ان "المعطيات التي أدت الى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الاسبوع الماضي لازلت موجودة اليوم"، مشيرا الى ان "موضوع تسمية رئيس لتشكيل الحكومة المقبلة لا زال موضع درس بالنسبة لنا وقرار التكتل بالتكليف يتخذ في الاجتماع ولا مناورات بالموضوع ".
وفي حديث تلفزيوني ، رأى سعد انه "من الواضح ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري سيتم تكليفه غدا باكثرية ضعيغة"، مشيرا الى ان "الثنائي الشيعي متمسك بالحريري ولكن ضمن شروطه ونحن لسنا بوارد القبول باي حكومة تضم سياسيين".
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