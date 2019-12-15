تابت استنكر الاعتداء على مهندسين خلال التظاهرات السلمية

استنكر نقيب المهندسين ​جاد تابت​ "اعمال ​العنف​ التي حصلت خلال الأيام الماضية في ​بيروت​ وبعض المناطق ال​لبنان​ية، والتي اصابت العديد من المهندسين الذين كانوا يعبرون عن رأيهم عبر التظاهر السلمي".

وذكر في بيان، "بان ​الدستور​ والاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان تحمي الحريات العامة، ومن ضمنها ​حرية التعبير​ والاجتماع والتظاهر"، دعا ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ الى "حماية حق التظاهر السلمي، حفاظا على وجه لبنان الديموقراطي".



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