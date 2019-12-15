الجامعة العربية تدعو الأطراف اللبنانية للابتعاد عن العنف وسرعة تشكيل الحكومة

دعت الجامعة العربية كافة الأطراف اللبنانية للالتزام بضبط النفس، والإسراع في تشكيل الحكومة، معربة عن قلقها إزاء الاشتباكات المتصاعدة في البلاد.
وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن "القلق إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التي حدثت مساء السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت".
وأكد المصدر ان "الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".
وأضاف المصدر "الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر، الذي يشهده لبنان، والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد".
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