المستقبل دان الاعتداء على مكتبه بعكار: تزامنه مع الاعتداء على مكتب الوطني الحر عمل مشبوه

دان "​تيار المستقبل​" الاعتداء على مكتب التيار في ​خريبة الجندي​ في عكار، ووضعه في عهدة ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية المختصة التي بدأت تحقيقاتها لكشف الملابسات والخلفيات.

واعتبر تيار المستقبل في بيان أن "تزامن الاعتداء على مكتبه مع اعتداء مماثل على مكتب للتيار الوطني الحر في عكار عمل مشبوه من قبل جهات مجهولة تحاول إستغلال التناقضات واثارة الفتن بين ابناء المنطقة الواحدة".

وأهاب التيار في هذا المجال بكافة القوى الحزبية والسياسية في عكار وسائر المناطق ان تتعاون على مكافحة المصطادين في ​المياه​ العكرة، مشدداً على مرجعية ​الدولة​ وقواها العسكرية والامنية في حماية المواطنين وحقوقهم في التعبير والانتماء السياسي.