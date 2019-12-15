الحسن طلبت من قيادة قوى الأمن إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عما حصل بوسط بيروت

اشارت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​ الى انه "تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط ​مجلس النواب​ وفي ​شوارع بيروت​ أدى الى احتكاك بين ​القوى الأمنية​ والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين، وبسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة ب​القوى الامنية​، ومنعاً لضياع المسؤوليات، وحفاظا على حقوق ​المتظاهرين​، طلبت من قيادة ​قوى الأمن الداخلي​ إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عما جرى والمسؤوليات ليبنى على الشيء مقتضاه".

وفي بيان لها، دعت الحسن "المتظاهرين الى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول الى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".

