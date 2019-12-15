شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات أردوغان تحتجز طالبة هندسة 28 شهرًا .. والسبب 780 ليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي عضو لجنة حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلى أوغلو، عن احتجاز السلطات التركية طالبة بكلية الهندسة لمدة 28 شهرًا على ذمة التحقيقات في إيصال بنكي بقيمة 780 ليرة تركية.
ورغم أن القانون التركي ينص على عدم الاحتجاز المؤقت أو الحبس على ذمة التحقيقات مدة تزيد عن عامين، فإن السلطات التركية تحتجز الطالبة عامين و4 أشهر.
وبيّن عمر فاروق جرجرلى أوغلو، فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن المعارض، أن الفتاة كتبت له وضعها، كطالبة في السجن منذ 28 شهرًا ووتدرس الهندسة، لكنها لم تستطيع أن تُكمل دراستها بسبب إيصال بنكي من بنك أسيا.
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