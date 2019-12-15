في ليلة عنف.. قوات الأمن في بيروت تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

اندلعت مواجهات في العاصمة اللبنانية بين قوات مكافحة الشغب، ومتظاهرين مناهضين للسلطة السياسية، طوال ليلة أمس، في مدخل الشارع، الذي يؤدي إلى مبنى البرلمان، بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاقه.

وحسب مشاهد، بثتها المؤسسة اللبنانية للإرسال بشكل مباشر، حاول متظاهرون اختراق الحواجز، لكن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم بالهراوات، والغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة، وإطلاق هتافات معادية لها ولرئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب المصدر نفسه.

وشهدت العاصمة توترا بين المتظاهرين، وشبان مناوئين لهم، عملوا على تخريب لافتات، رفعها المحتجون، وحرقوها في وسط الطريق، صباح أمس السبت، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل، وفق صور نقلتها شاشات تلفزة محلية.