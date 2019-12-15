بدأ جينارو جاتوسو مدرب نابولي مسيرته بشكل محبط بعدما سجل جرفينيو هدفا في الوقت بدل الضائع ليفوز بارما 2-1 في استاد سان باولو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.ج وبقي نابولي دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري. وتقدم ديان كولوسيفسكي بهدف لبارما قبل أن يدرك أركاديوش ميليك التعادل لنابولي بضربة رأس في الشوط الثاني لكن جرفينيو خطف هدف الانتصار بعد هجمة مرتدة سريعة. وتولى جاتوسو، مدرب ميلان السابق، قيادة نابولي بعد إقالة كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للموسم حيث يعاني من أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 19 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بداية محبطة لغاطوزو مع نابولي الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.