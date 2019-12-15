القسم الثاني.. “الماص” وشباب المحمدية أكبر المستفيدين من الدورة 12

اكتفى فريق الراسينغ البيضاوي، متصدر ترتيب القسم الوطني الثاني من البطولة الاحترافية، بالتعادل السلبي مع ضيفه الوداد الفاسي، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر، ليصبح رصيده 23 نقطة في الصدارة، و17 نقطة لـ”الواف” خامس الترتيب.

وانهزم الاتحاد الزموري للخميسات الوصيف بـ20 نقطة، أمام ضيفه شباب السوالم بهدف دون رد، ليرتقي هذا الأخير إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن “الواف”.

ويعتبر شباب المحمدية أكبر مستفيد من هذه الدورة إلى جانب المغرب الفاسي، إذ تغلب على مضيفه أولمبيك الدشيرة بهدف دون رد، بينما فاز “الماص” بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه اتحاد سيدي قاسم.

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ورفع ممثل مدينة الزهور رصيده للنقطة 19 في الرتبة الثالثة، متقدما بنقطة وحيدة عن “الماص” رابع الترتيب، في حين تراجع أولمبيك الدشيرة للمركز التاسع بـ15 نقطة، وظل اتحاد سيدي قاسم في ذيل الترتيب بـ7 نقاط.

وتعادل شباب أطلس خنيفرة (16 نقطة) بهدف في كل شبكة، مع ضيفه الكوكب المراكشي (12 نقطة)، كما حسم التعادل بثلاثة أهداف لمثلها لقاء النادي القنيطري (15 نقطة) والاتحاد البيضاوي (14 نقطة).

وفي باقي المباريات، فاز شباب بنجرير (16 نقطة) بثلاثة أهداف لواحد على ضيفه شباب الريف الحسيمي (9 نقاط)، بينما انتهت مباراة جمعية سلا (14 نقطة) ووداد تمارة (9 نقاط) بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.