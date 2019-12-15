الحلوطي يقود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لولاية ثانية

انتخب المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عبدالإله الحلوطي أمينا عاما للاتحاد، لولاية ثانية، بنسبة أصوات بلغت 62,43 في المائة، ليحسم السباق من الدور الأول.

المؤتمر، المنعقد على مدى، يومي أمس السبت، واليوم الأحد، جمع قيادات النقابة تحت شعار “العمل النقابي الملتزم: نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية”، رشح في المرحلة الأولى ثلاث قيادات للأمانة العامة للاتحاد، وهم عبدالإله الحلوطي، وعبدالصمد مريمي، وعبدالإله دحمان، قبل أن يتم التداول فيهم من طرف أعضاء المجلس الوطني، ثم تلته عملية التصويت.

ومباشرة بعد انتخابه لولاية ثانية، أشاد عبدالإله الحلوطي بالجو الديمقراطي للمؤتمر، موجها الشكر إلى الأعضاء، الذين جددوا فيه الثقة، مشيرا إلى أن المنظمة في حاجة إلى كافة أبنائها.

وينتظر أن يستكمل المؤتمر أشغاله، اليوم، بعقد المجلس الوطني الجديد للاتحاد، لانتخاب نائبي الأمين العام، وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد للولاية السابقة.

وكان المؤتمر المذكور قد صادق على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما بالأغلبية المطلقة، كما أن جلسته الافتتاحية حضرها رئيس الحكومة، وزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة الأسرة والتضامن، وأعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وضيوف من داخل، وخارج المغرب.