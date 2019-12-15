طقس الأحد.. انخفاض درجة الحرارة مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية، فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وسايس.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، أما الرياح فستكون ضعيفة إلى معتدلة، وستهب من الجنوب وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط وولماس، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بالسواحل وغرب الأقاليم الجنوبية.

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وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و15 درجة بالمرتفعات وما بين 15 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، الجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ، وما بين 21 و26 درجة بداخل منطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 27 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج في المتوسط ،وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.