تظاهرة احتجاجية لسائقي الجرارات أمام بلدية أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر سائقو الجرارات في مدينة أم الفحم أمام مبنى البلدية للمرة الثانية خلال الشهرين الأخيرين، صباح اليوم الأحد، وذلك إثر فرض البلدية مبلغ 250 شيكلا مقابل كل نقل للنفايات والأوساخ إلى مكب النفايات في المدينة.

وطالب سائقو الجرارات بلدية أم الفحم بتوفير حل فوري لهذه المشكلة التي تواجههم خاصة وأنه بسبب الدفع يقوم العديد من المواطنين بإلقاء القمامة إلى الشارع.

وأعرب سائقو الجرارات، عن تذمرهم بسبب عدم وجود مكب للنفايات للمواد الصلبة، في السابق، فيما طالبوا بإلغاء فرض الرسوم عليهم مقابل إلقاء الأوساخ في مكب النفايات بأم الفحم.