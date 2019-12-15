عرعرة النقب: اعتقالات على خلفية شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد المعتقلين على خلفية الشجار الذي نشب بين عائلتين في قرية عرعرة النقب، لأول من أمس الجمعة، إلى 21 معتقلا.

ووفقا للشرطة فإنه "تمّ استلام بلاغ يوم، الجمعة، حول شجار عنيف نشب بين عائلتين في عرعرة النقب. وجرى لاحقًا استلام بلاغ حول إصابة أحد الضالعين بالشجار من قبل مشتبه به، وتم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث وعملت الشرطة على إعادة فرض النظام هناك، وفي نفس الليلة، تم القبض على 9 مشتبهين وتمت مصادرة أسلحة نارية بدائية الصنع وزجاجات حارقة".

وأضافت أنه "اقتيد المشتبهون إلى المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق. وجرى تمديد اعتقال اثنين من بينهم بشبهة حيازة أسلحة والضلوع بالشجار العنيف، ولاحقًا استمرارا للتحقيقات، واعتقلت الشرطة 12 مشتبها إضافيا بالضلوع بالشجار".

هذا، وستنظر المحكمة في بئر السبع بطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات، اليوم الأحد.