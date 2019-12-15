السلطات الإسرائيلية تعتقل 171 فلسطينيا وتعيدهم للضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل "حرس الحدود" الإسرائيلي على حاجز ميتار 171 فلسطينيا بشبهة "التواجد في البلاد بصورة غير قانونية ودون تصاريح"، صباح اليوم الأحد.

وبعد التحقيق مع المعتقلين وهم من سكان الخليل والبلدات المجاورة في الضفة الغربية المحتلة، أعادتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقتهم باستثناء اثنين أحيلا للتحقيقات في الشرطة بشبهة "الدخول مرة أخرى إلى البلاد دون تصاريح وبشكل غير قانوني".

وتواصل السلطات الإسرائيلية مطاردتها العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين يمكثون في البلاد بغرض العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

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ويشكو العمال الفلسطينيون حتى ممن بحوزتهم تصاريح من مطاردات الشرطة لهم، ويقومون بتنظيم أنفسهم لمراقبة الشرطة حيث يختفون من أمام دوريات الشرطة، لأنه في كثير من الأحيان لا تعترف الشرطة بالتصاريح وتطالب بتجديدها بعد تمزيقها.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية في الداخل، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من "حرس الحدود" لهم، وتعتقل الشرطة بشكل يومي عشرات الفلسطينيين الذي دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش الكريم لأسرهم.